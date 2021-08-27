В мюнхенском клубе уверены, что без проблем выйдут в 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Вчера состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Среди прочих своих соперников узнало и киевское Динамо. Подопечные Мирчи Луческу попали в группу Е, где поборются с Баварией, Барселоной и Бенфикой.

"У Динамо есть проблемы": Луческу отреагировал на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Один из главных фаворитив турнира – Бавария – в своих соцсетях разместила интересный коллаж. На нем четыре коллектива изображены в виде болидов Формулы 1, которыми управляют лидеры команд. В частности, в немецком авто сидит Роберт Левандовски, в испанском – Антуан Гризманн, в португальском – Алекс Гримальдо, в украинском – Сергей Сидорчук.

Стоит обратить внимание на размещение болидов. Баварцы нескромно определили для себя поул-позишн, а Динамо отправили в хвост пелотона, таким образом намекая на финальное место каждой команды после завершения всех матчей группы.

Напомним, групповой этап Лиги чемпионов стартует уже 14 сентября.

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину