"Зелено-белые" выбирают между преданностью и опытом – на роль коуча претендуют Сергей Долганский и Александр Хацкевич.

Несмотря на большое количество претендентов на пост главного тренера Ворсклы, руководство полтавчан рассматривает только двух кандидатов, сообщает "ТаТоТаке".

Появились неожиданные кандидаты на должность наставника Ворсклы – конкуренцию Вирту составят легенды клуба

По информации источника, главным конкурентом Сергея Долганского (легенды клуба и тренера по работе с вратарями) является экс-наставник Динамо Александр Хацкевич. Шансы обоих – 50 на 50. Ожидается, что руководство Ворсклы примет окончательное решение до Нового года.

К слову, ранее среди кандидатов называли также Юрия Вирта, албанца Арменда Даллку и серба Йована Маркоски.

Напомним, Хацкевич остается без работы с октября 2022 года, после того, как покинул кипрскую Кармиотиссу. Ранее он тренировал минское Динамо, сборные Беларуси U-18 и U-19 и местный Витебск. С 2010 года Александр находился в структуре Динамо, с перерывом на работу в национальной сборной Беларуси. С 2017 по 2019 годы был главным тренером Динамо. После увольнения возглавил российский Ротор.

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