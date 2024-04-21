Матч Динамо – Полісся відбудеться сьогодні, 21 квітня, на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі 2+2. Гру розсудить Володимир Новохатній.

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Динамо під керівництвом Олександра Шовковського досі не знає поразок, вигравши 11 матчів з 13-ти. Коуч киян взявся до роботи одразу після програшного Класичного, коли пішов Мірча Луческу – і до наступної зустрічі з Шахтарем команда не має права на осічку. Навіть на нічию. Поки що між грандами тільки чотири очки, а значить чемпіонська інтрига жива.

"Біло-синім" треба за будь-яку ціну перемагати Полісся. Восени цей поєдинок мав статус центрального, адже житомиряни йшли вгору по таблиці – під кінець першого кола вони увірвались до топ-3. Тоді все завершилось перемогою новачка УПЛ з рахунком 3:2.

Зараз про такі результати поліщуки навіть мріяти не можуть. Їхня безвиграшна серія в якусь мить досягла 9-ти матчів з п'ятьма поразками поспіль. Юрій Калітвінцев заплатив за це роботою, а на його місце прийшов Сергій Шищенко – під його керівництвом вдалося перемогти Минай і Колос. Новий тренер був у захваті й говорив про атакувальний футбол..

Втім, насправді нічого ефектного не сталося. На Закарпатті житомиряни ледь не зіграли внічию після 0:3 на середину другого тайму, а звитяга над ковалівцями виявилась мінімальною – а по грі все досить банально й просто. Говорити про якийсь ренесанс зарано. У Полісся просто завершилась регресія до середнього.

Але і цього може вистачити для успіху. ЛНЗ поставив досить дірявий автобус, а Верес сів у середній блок і активно заважав центрхавам – так і здобули нічию. Динамо має властивість зрідка вимикатись із гри, плюс не завжди вдається ідеально працювати з точки зору горизонтального футболу. Крім того, колектив надзвичайно сильно залежить від форми Ваната, Шапаренка, Буяльського та Ярмоленка – якщо хтось із цієї четвірки випадає (зі складу чи з гри), то починаються проблеми.

Зараз у лідерів все в порядку, та і загалом Динамо демонструє готовність перемагати за несприятливого тактичного малюнку. Наприклад, з Ворсклою все починалося дуже погано через тактичні експерименти, але їх виправили – а потім перейшли на вертикальний футбол, що вилилось у 5:1. А перед цим вдалося забити двічі суто на класі.

Підопічних Олександра Шовковського важко загнати у глухий кут, тож фаворит у зустрічі очевидний. Тим не менш, в УПЛ можливі будь-які повороти – і це факт, а не красиві слова. У цьому плані наш чемпіонат навіть кращий за АПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана, Будківський (Полісся)

Дискваліфіковані: Волошин (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Полісся

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Танковський, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Луїфер

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Динамо безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Олександра Шовковського дають 1.40, а на тріумф Полісся – аж 8.70. Нічия була оцінена коефіцієнтом 5.00.

Фахівці очікують на хорошу результативність. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 1.77, аналогічний тотал менше – 2.16. Гол Владислава Ваната помножить вашу ставку на 1.80, а Луїфера Ернандеса – на 3.50.

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