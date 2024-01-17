Киевское Динамо нашло еще двух соперников, с которыми проведет матчи на тренировочных сборах.

Ранее Динамо Тбилиси сообщало, что среди спарринг-партнеров у грузинского клуба – "тезки" из Киева. "Бело-синие" на своем официальном сайте подтвердили, что поединок состоится 13 февраля.

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Но это не все. Динамо объявило о матче еще с молдовским Петрокубом – матч запланирован на 16 февраля.

Ранее киевляне сообщали о еще 8 спаррингах: с Балкани (26 января), Легией (29 января), Пахтакором (30 января), Левски (2 февраля), Лиепаей (8 февраля), Шкендией (9 февраля), РФШ (12 февраля) и Шерифом (17 февраля).

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