Київське Динамо знайшло ще двох суперників, з якими проведе матчі на тренувальних зборах.

Раніше Динамо Тбілісі повідомляло, що серед спаринг-партнерів у грузинського клубу – "тезки" з Києва. "Біло-сині" на своєму офіційному сайті підтвердили, що поєдинок відбудеться 13 лютого.

Шахтар проведе спаринг із екс-клубом Пушіча

Але це не все. Динамо оголосило про матч ще з молдовським Петрокубом – він запланований на 16 лютого.

Раніше кияни повідомляли про ще 8 спарингів: з Балкані (26 січня), Легією (29 січня), Пахтакором (30 січня), Левскі (2 лютого), Лієпаєю (8 лютого), Шкендією (9 лютого), РФШ (12 лютого) та Шерифом (17 лютого).

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика