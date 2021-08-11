17-летний атакующий полузащитник присоединился к Динамо, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с новичком подписан на три года.

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Свои выступления в футболке "бело-синих" Бузас начнет в молодежной команде U-19. Титас на родине выступал за клуб Дайнава, а также пробовал свои силы за границей – в юношеской команде португальского Белененсеша. Хавбека привлекали к сборным Литвы U-17 и U-19, но он так и не дебютировал ни за одну из них.

Впервые сыграть за Динамо после подписания контракта Титас Бузас сможет уже 17 августа – молодежка киевлян будет играть с Ингульцом.

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