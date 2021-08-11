17-річний атакувальний півзахисник приєднався до Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт із новачком підписаний на три роки.

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Свої виступи у футболці "біло-синіх" Бузас розпочне у молодіжній команді U-19. Тітас на батьківщині виступав за клуб Дайнава, а також пробував свої сили за кордоном – у юнацькій команді португальського Белененсеша. Хавбека залучали до збірних Литви U-17 і U-19, але він так і не дебютував за жодну з них.

Вперше зіграти за Динамо після підписання контракту Тітас Бузас зможе вже 17 серпня – молодіжка киян гратиме з Інгульцем.

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