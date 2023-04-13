"Прошлую игру (с Вересом – прим.) пропускал из-за повреждения, но сейчас я уже снова полноценно тренируюсь. Чувствую себя хорошо, физическое состояние вернулось к прежним кондициям, повреждение залечил, поэтому готовлюсь вместе со всеми к поединку с Динамо.

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Хочу помочь команде в матче с очень сильным соперником. Динамо по всему миру традиционно ассоциируют с Украиной и ее футболом. Но мы упорно готовимся и готовы дать бой киевлянам. Я лично надеюсь на положительный результат", – цитирует Таллеса пресс-служба Руха.

Матч Рух – Динамо состоится 14 апреля. Киевляне идут на четвертом месте, а "желто-черные" находятся среди трех команд, которые опережают только Львов. Таллес в нынешнем сезоне забил 5 голов, что делает его лучшим бомбардиром своей команды.

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