Чемпионат Украины U-19, 21 тур

Рух – Динамо – 0:0

Львовяне были лишь формальными хозяевами матча, который проходил на базе Динамо. Клубы договорились обменяться домашними поединками, поскольку Рух в первом круге был загружен из-за Юношеской лиги УЕФА. Тогда "желто-черным" удалось победить киевлян 3:2.

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На этот раз Динамо нужна была исключительно победа. Подопечные Игоря Костюка отставали от Руха на 4 очка, хотя сыграли на один тур больше. Усилить "бело-синих" должен был Самба Диалло, который восстановился и сразу вышел в старте. Впрочем, на первый план вышли скорее бойцовские качества, а не футбольные. Соперники почти не создавали моментов, а стычки возникали каждые 10-15 минут. Арбитр раздал 7 желтых карточек, в том числе Диалло, а поединок так и докатился до нулевой ничьей.

Динамо не сократило отставание и вряд ли может рассчитывать на чемпионство, ведь Рух за предыдущие 20 туров потерял всего 6 очков (ни одного поражения). Более того, киевляне до конца тура рискуют пропустить еще и Шахтер, который сыграет против Львова. 21 апреля состоится мини-Классическое, где определится главный преследователь Руха.

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