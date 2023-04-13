"Динамо в усьому світі асоціюють з Україною": найкращий бомбардир аутсайдера УПЛ планує створити проблеми киянам
Півзахисник Руха Таллес Бренер поділився очікуваннями від матчу 21-го туру УПЛ проти Динамо.
"Минулу гру (з Вересом – прим.) пропускав через ушкодження, але зараз я вже знову повноцінно тренуюся. Почуваюся добре, фізичний стан повернувся до колишніх кондицій, ушкодження залікував, тож готуюся разом з усіма до поєдинку з Динамо.
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Хочу допомогти команді в матчі з дуже сильним суперником. Динамо в усьому світі традиційно асоціюють з Україною та її футболом. Але ми наполегливо готуємося та готові дати бій киянам. Я особисто сподіваюся на позитивний результат", – цитує Таллеса прес-служба Руха.
Матч Рух – Динамо відбудеться 14 квітня. Кияни наразі йдуть на четвертому місці, а "жовто-чорні" перебувають серед трьох команд, які випереджають лише Львів. Таллес у нинішньому сезоні забив 5 голів, що робить його найкращим бомбардиром своєї команди.
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