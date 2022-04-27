Наші співвітчизники щирими емоціями та теплими словами запрограмували "біло-синіх" на успіх у поєдинку з німецькою командою.

Українські біжені під час зустрічі з Динамо / ФК Динамо

Як відомо, напередодні Динамо в рамках благодійного турне "Матч за Мир! Зупинимо Війну!" на Сігнал Ідуна Парк провело товариську зустріч з дортмундською Борусією.

Борусія Д – Динамо: брати Суркіси сфотографувались з банером на адресу Путіна – кадр дня

За інформацією офіційного сайту киян, перед матчем футболісти Динамо зустрілись з українськими біженцями, які приїхали під готель, де зупинилася делегація "біло-синіх". Разом із простими українцями, які виїхали з рідної країни, рятуючись від війни, поспілкуватися із динамівцями прийшли також Генеральний консул України в Німеччині Ірина Шум, а також її польський колега Куба Вавжиняк.

Нагадаємо, поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь Динамо – голами відзначились Буяльський та Ванат (двічі).

Динамо обіграло Борусію в Дортмунді – Ванат перевершив Холанда, шедеври Буяльського, клас Довбика, 2 відбиті пенальті