Одіозний американський підприємець Ілон Маск знову оскандалився. Цього разу засновник компанії SpaceX, яка є розробником супутникової системи Starlink, виклав у своїй мережі Х (колись Твіттер) мем, в якому висміяв Президента України Володимира Зеленського, написавши: "Коли минуло вже п'ять хвилин, а ти ще не попросив допомоги у мільярд доларів".

Павелку пропонували здати посаду президента УАФ і вийти на волю наступного ж дня, – джерело

Київське Динамо поспішило відреагувати на огидний жарт мільярдера влучним коментарем: "Твоє обличчя, коли вже 5 хвилин не розповсюджував російську пропаганду".

До слова, зловтішання Маска було викликане схваленим конгресом США законом, який дозволить продовжити фінансування роботи уряду терміном на 45 днів, і не передбачає виділення коштів на потреби України.

Динамо дотиснуло Олександрію – 3 голи імені Бражка, тиск на Шахтар зростає, магічний фланг, заряди Луческу і Ярмоленка