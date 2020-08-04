Динамо відпустило двох гравців у Колос

Євген Смирний та Микита Кравченко приєднались до Колоса на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Колос в овертаймі дотиснув Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи

Цікаво, що Смирний у минулому сезоні виступав якраз за клуб із Ковалівки, записавши до свого активу 5 голів у 25 поєдинках. Кравченко же відіграв сезон 2019/20 у складі Олімпіка, взявши участь у 12 матчах, відзначившись асистом.

Нагадаємо, що Колос вперше у своїй історії здобув путівку до Ліги Європи, вигравши плей-офф УПЛ.

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