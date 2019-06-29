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Ветеска прокомментировал слухи относительно трансфера в Динамо

16:30 125 Читати українською
Ветеска прокомментировал слухи относительно трансфера в Динамо
Матеуш Ветеска / Фото ФК Легия

Польский защитник Матеуш Ветеска поделился своими планами на следующий сезон.

"В СМИ много информации, но обычно не так много конкретики. Кто-то запустил пачку слухов, но я пока ничего не знаю о трансфере и сосредоточен на работе с Легией.

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Скоро начнется тренировочный лагерь, где я хочу показать тренеру, что он может рассчитывать на меня в любое время и на любой позиции. Моя цель – завоевать место в стартовом составе", – цитирует Ветеску Legia.net.

Напомним, ранее сообщалось, что на игрока Легии претендует не только Динамо. 22-летний защитник привлек внимание Сампдории и Браги.

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Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Легия Легия Матеуш Ветеска Матеуш Ветеска
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