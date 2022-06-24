Очередным спарринг-партнером Динамо может стать Тулуза, сообщает Lesviolets.com.

Динамо объявило о двух поединках с французским грандом за день

Поединок планируется провести 30 июля во Франции в рамках предсезонной подготовки "фиолетовых" к старту в Лиге 1. Переговоры между сторонами до сих пор ведутся. К слову, по итогам прошедшего сезона Тулуза вернулась в сильнейший дивизион.

Напомним, накануне киевляне анонсировали два товарищеских матча с Лионом 12 июля. 20 и 27 июля "бело-синие" будут противостоять Фенербахче в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Перед этим команда проведет сбор в Швейцарии, где 26 июня сыграет против Ивердон-Спорт, а 29 июня против Лозанны Спорт.

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