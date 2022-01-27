"Немало спроб було у Базеля придбати захисника Динамо Олександра Сироту. Не вийшло, Київ відмовив, історія завершилась", – повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Динамо та Шахтар отримали пропозиції від європейського клубу щодо своїх форвардів

Попри невдачу, швейцарський клуб веде активні перемовини щодо форварда Динамо Владислава Супряги та нападника Шахтаря Данила Сікана.

У нинішньому сезоні Сирота провів за Динамо 18 матчів і навіть відзначився одним голом. Портал Transfermarkt оцінює гравця у три млн євро.

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