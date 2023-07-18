У київському клубі однозначно пояснили своє рішення відмовитись від зборів в країні, команди з якої їздять на турнір до Росії.

Київське Динамо спростувало інформацію про те, що вихованці академії проведуть тренувальні збори в Сербії, яку розповсюджували деякі ЗМІ.

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"У нашого клубу був такий варіант, але з низки зрозумілих причин (зокрема, через участь сербського клубу Црвена Звєзда на турнірі на Росії) це запрошення було відхилено. Поки наша країна перебуває у стані війни, принцип "спорт поза політикою" для нас не працює", – йдеться у заяві київського клубу.

Нагадаємо, основна команда київського Динамо теж готується до нового сезону. Підопічні Луческу стартують в новій кампанії УПЛ домашнім матчем проти закарпатського Миная, який запланований на 30 липня.