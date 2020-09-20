Болонья предложила 10 млн евро за аренду Супряги с правом выкупа, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Киевляне же требуют своего форварда не менее 15 млн. Отмечается, что итальянцы планируют подписать Супрягу до 2025 года, а новые переговоры состоятся уже завтра, 21 сентября.

Добавим, что Владислав вроде бы не против такого перехода. В сезоне 2019/20 нападающий выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов.

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