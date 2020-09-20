Болонья запропонувала 10 млн євро за оренду Супряги з правом викупу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Кияни ж вимагають за свого форварда щонайменше 15 млн. Зазначається, що італійці планують підписати Супрягу до 2025 року, а нові переговори відбудуться вже завтра, 21 вересня.

Додамо, що Владислав начебто не проти такого переходу. У сезоні 2019/20 нападник виступав на правах оренди за СК Дніпро-1 та забив 14 голів.

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