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Динамо отдаст в аренду еще одного чемпиона мира

14:55 - Читати українською
Динамо отдаст в аренду еще одного чемпиона мира
Владислав Кучерук / ФК Динамо Киев

Голкипер Владислав Кучерук настроен временно покинуть киевский клуб в поисках игровой практики.

21-летний вратарь хочет уйти в аренду с целью получения игрового времени. В текущем сезоне Кучерук не провёл за первую команду ни минуты в официальных матчах. Сейчас чемпион мира U-20 считается лишь 4-м голкипером в Динамо, поэтому хочет временно сменить клуб. Об этом сообщает Telegram канал Динамо Киев Inside.

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Динамо уже подыскивает варианты для Кучерука, который сыграл один матч на триумфальном для Украины ЧМ-2019 U-20 (четвертьфинал против Колумбии). Напомним, еще в прошлом году киевляне отдали в аренду Владислава Супрягу и Сергея Булецу. Оба чемпиона мира временно защищают цвета СК Днепр-1.

К слову, вчера, 8 июля, Динамо обыграло Ворсклу и стало обладателем Кубка Украины 2019/20. Кучерук не попал в заявку на игру и даже не поехал с командой в Харьков.

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