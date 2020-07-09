Динамо віддасть в оренду ще одного чемпіона світу

Голкіпер Владислав Кучерук налаштований тимчасово покинути київський клуб у пошуках ігрової практики.

21-річний воротар хоче піти в оренду з метою отримання ігрового часу. В поточному сезоні Кучерук не провів за першу команду жодної хвилини в офіційних матчах. Наразі чемпіон світу U-20 вважається лише 4-м голкіпером в Динамо, тому хоче тимчасово змінити клуб. Про це інформує Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Динамо вже підшукує варіанти для Кучерука, який відіграв один матч на тріумфальному для України ЧС-2019 U-20 (чвертьфінал проти Колумбії). Нагадаємо, ще минулого року кияни віддали в оренду Владислава Супрягу та Сергія Булецу. Обидва чемпіони світу тимчасово захищають кольори СК Дніпро-1.

До слова, вчора, 8 липня, Динамо обіграло Ворсклу та стало володарем Кубка України 2019/20. Кучерук не потрапив у заявку на гру та навіть не поїхав з командою в Харків.

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