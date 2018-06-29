Хацкевич: Коваль будет искать новый клуб

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич перед вылетом на сбор в Австрию рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Миколенко, Цитаишвили и Попов готовятся к юношескому чемпионату Европы. Все остальные футболисты едут на сбор.

Динамо взяло на сборы в Австрию 28 футболистов

С моим новым помощником из Испании мы вместе работали в сборной. Он отвечает за изучение соперника, технический комплекс в тренировочном процессе. Он знает мои требования. Плюс он работал с Ребровым в Саудовской Аравии и хорошо знает свои обязанности.

Самая острая наша проблема – с нападающими. Все остальные позиции у нас дублируются. Фундамент у нас хороший. Будут ли еще новички? Не исключаем такой возможности. Как только завершатся переговоры, ребята присоединятся к нам на сборе в Австрии.

Бойко? Он подписал контракт на 5 лет и уладил все свои вопросы с Бешикташем. У нас высокая конкуренция. Есть Рудько, Бущан, молодой Маханьков. Все сильные игроки. Что касается Коваля, то он будет работать с дублем и искать новый клуб", – цитирует Хацкевича footballhub.com.ua.