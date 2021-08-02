Динамо осталось без еще одного холостяка – Попов сделал предложение любимой
Защитник Динамо Денис Попов также закончил с холостяцкой жизнью.
На своей странице в Instagram Попов выставил фотографию, на которой он делает предложение руки и сердца своей возлюбленной Дарье на одной из крыш Киева.
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Кроме кольца, футболист подарил своей новоиспеченной невесте роскошный букет роз. Интересно, что сделал это Попов, судя по подписи, еще 4 июля – после своего возвращения с Евро-2020.
Новый сезон защитник начал с гола в ворота Вереса (4:0), но еще в первом тайме Дениса были вынуждены заменить из-за очередной травмы.
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