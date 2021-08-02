На своїй сторінці в Instagram Попов виклав світлину, на якій він робить пропозицію руки і серця своїй коханій Дар'ї на одному з дахів Києва.

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Окрім обручки, футболіст подарував своїй новоспеченій нареченій розкішний букет троянд. Цікаво, що освідчився Попов, судячи з підпису, ще 4 липня – після свого повернення з Євро-2020.

Новий сезон оборонець розпочав із голу в ворота Вереса (4:0), але ще в першому таймі Дениса були змушені замінити через чергову травму.

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