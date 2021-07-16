Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте обнародовала изменения в регламент.

Шахтер эпичным роликом презентовал новую форму

Нововведения коснулись и формы команд. Во время проведения матчей УПЛ, Суперкубка и Кубка Украины на

футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава". Первопроходцем стала сборная Украины, которая выступала на Евро-2020 именно с такими надписями.

Добавим, что новый сезон УПЛ стартует 23 июля поединком Львов – Мариуполь.

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