Київське Динамо обрало телеканал, який буде показувати ігри "біло-синіх" у наступному сезоні чемпіонату України.

Динамо домовилось з каналом "2+2" щодо трансляції матчів киян у чемпіонаті України в наступному сезоні, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Зазначається, що сторони вже уклали відповідний договір. Матчі Динамо в УПЛ уже тривалий час транслюються саме на телеканалі "2+2". Минулого сезону в УПЛ поєдинки всіх команд транслювалися телеканалами "Футбол 1/2/3". Винятком були лише три клуби – Динамо, Зоря і СК Дніпро-1, ігри яких показували телеканали "2+2" та УНІАН.

До слова, "біло-сині" у минулому сезоні оформили золотий требл, спочатку здобувши Суперкубок України, а пізніше вигравши чемпіонат та Кубок країни.

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