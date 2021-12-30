"Группа "1+1 media" подписала в 2020 году соглашение с ФК Динамо и рядом других футбольных клубов, согласно которым, на телеканалах медиагруппы будут транслироваться матчи в течение сезона УПЛ 2020/2021. Трансляции футбольных матчей с участием ФК Динамо и в дальнейшем в 2021 году будут проходить на телеканале "2+2".

Динамо официально подтвердило запуск клубного телеканала

"1+1 media" будет поддерживать официальный телеканал Динамо – FC Dinamo Kyiv TV, предоставляя часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, на которые имеет исключительные права как постоянный официальный партнер Динамо течение многих лет", – говорится в пресс-релизе "1+1 media".

Напомним, недавно Динамо объявило об открытии клубного телеканала, который должны запустить в начале 2021 года. С февраля там будут транслироваться матчи киевлян всех возрастных групп.

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