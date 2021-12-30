"Група "1+1 media" підписала у 2020 році угоди з ФК Динамо та низкою інших футбольних клубів, згідно яких, на телеканалах медіагрупи транслюватимуться матчі протягом сезону УПЛ 2020/2021. Трансляції футбольних матчів за участі ФК Динамо і надалі у 2021 році відбуватимуться на телеканалі "2+2".

Динамо офіційно підтвердило запуск клубного телеканалу

"1+1 media" буде підтримувати офіційний телеканал Динамо – FC Dinamo Kyiv TV, надаючи частину контенту, переважно архівні матеріали та записи трансляцій, на які має виключні права як постійний офіційний партнер Динамо протягом багатьох років", – йдеться у прес-релізі "1+1 media".

Нагадаємо, нещодавно Динамо оголосило про відкриття клубного телеканалу, який мають запустити на початку 2021 року. З лютого там будуть транслюватись матчі киян усіх вікових груп.

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