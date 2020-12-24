Сейчас "бело-синие" проводят плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала, сообщает официальная Facebook-страница клуба.

Динамо официально обьявило об аренде Цитаишвили в Ворсклу

В рамках подготовки динамовский канал FC Dynamo Kyiv TV получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве. Тестовое вещание клубного канала начнется в начале 2021-го года. Вскоре киевский клуб объявит о всех деталях проекта.

Напомним, что до недавнего времени FC Dynamo Kyiv TV работал в формате официального видеопортала вице-чемпиона Украины.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі