"О клубе знаю достаточно, поскольку мы непосредственные соседи. Большой клуб, с большой историей, игроками и тренерами. Советовался ли с Никитой Корзуном (экс-игрок Динамо) или Александром Хацкевичем? С Хацкевичем мы знакомы заочно. Ни с кем не советовался. Переход состоялся очень быстро, я даже не успел подумать, но таким шансом грех было не воспользоваться. Это большая возможность: хорошая лига, клуб-чемпион с богатой историей.

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Несмотря на то, что, в первую очередь, это большая возможность, в то же время это и большая ответственность. Я прекрасно это осознаю. Украина? Приветливая, уютная страна. Что успел увидеть в Киеве? Только реку и, наверное, и все. Первое впечатление от Киева? Город, на контрасте с Москвой, не такой большой, наверное, это хорошо. Пробки не такие критические даже в час пик. Очень спокойное, уютное, чистое город с чуткими людьми.

Пообщаться с новыми партнерами по команде не успел. Я поздно приехал с медосмотра, сразу выскочил на поле, немного пообщались. Нет, меня еще не успели представить команде. Условия на базе Динамо? Впечатляющие, куча полей, все шикарно.

Переход в Динамо – шанс заявить о себе? Ну конечно. Особенно учитывая то, какой сейчас тренер у Динамо, этот шанс увеличивается. Чего ожидаю от сотрудничества с Луческу? Достичь всех тех командных результатов, которые перед собой ставит Динамо, а во-вторых – развиваться самому, верю, что мне здесь помогут. Пожарить картошку на всю команду, если забью 10 голов в чемпионате? Я могу ее привезти откуда, жарить не буду", – отметил Шкурин в интервью официальному YouTube-каналу Динамо.

Добавим, белорус присоединился к "бело-синим" на правах аренды сроком на год с первоочередным правом выкупа. В прошлом сезоне РПЛ Шкурин провел 9 матчей в составе московского ЦСКА, в которых отметился тремя голами.

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