"Правда ли, что Динамо интересуется израильским полузащитником? Насколько я знаю, у Динамо на прицеле сразу три израильских футболиста.

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Почему? Исходя из того, что киевлянам нужны минимум три футболиста на разные амплуа, просматриваются все более или менее экономные варианты. Это касается Хорватии, Боснии, Сербии, Польши, Израиля, возможно, Черногории в том числе. Страны, где цены на футболистов могут быть вменяемыми.

Понятно, Динамо однозначно просматривает чемпионат Израиля, как и наши агенты, оттуда делают предложения, а также селекционеры. Но никакой конкретики по этому поводу рассказать вам не готов", – отметил Франков на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось об интересе Динамо и Шахтера к израильтянину Лиэлу Абада, который забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 13 матчах чемпионата Израиля.

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