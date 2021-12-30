"Чи правда, що Динамо цікавиться ізраїльським півзахисником? Наскільки я знаю, у Динамо на прицілі відразу три ізраїльських футболісти.

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Чому? Виходячи з того, що киянам потрібні мінімум три футболісти на різні амплуа, проглядаються всі більш-менш економні варіанти. Це стосується Хорватії, Боснії, Сербії, Польщі, Ізраїлю, можливо, Чорногорії в тому числі. Країни, де ціни на футболістів можуть бути розумними.

Зрозуміло, Динамо однозначно переглядає чемпіонат Ізраїлю, як і наші агенти, які звідти роблять пропозиції, а також селекціонери. Але ніякої конкретики з цього приводу розповісти вам не готовий", – зазначив Франков на своєму YouTube-каналі.

Раніше повідомлялось про інтерес Динамо та Шахтаря до ізраїльтянина Ліеля Абада, який забив 4 голи та віддав 3 асисти у 13 матчах.

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