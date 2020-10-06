Український захисник польського Леха Володимир Костевич остаточно перебрався в Динамо, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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27-річний оборонець уклав з киянами контракт ще на початку серпня, однак офіційно мав приєднатися до української команди лише з 1 січня 2021 року. Термін угоди Костевича з Динамо складає 3 роки. Володимир обрав собі "біло-синю" футболку з номером 21.

Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. У минулому сезоні українець провів 32 поєдинки за польський клуб, записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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