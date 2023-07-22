Полузащитник Евгений Смирный перешел в Александрию, против которой в своё время дебютировал в большом футболе.

Александрия на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Евгением Смирным. Соглашение рассчитано на три года – до 31 мая 2026 года.

Александрия объявила о подписании воспитанника Шахтера

Евгений является воспитанником академии киевского Динамо. В 2017 году дебютировал за киевлян в 1/8 финала Кубка Украины против как раз-таки Александрии (3:2). Свой первый матч в Премьер-лиге Евгений провел 26 сентября 2018 года против Мариуполя.

Помимо Динамо, Смирный выступал за Черноморец, Зарю и Колос. Он прошёл все юношеские и молодёжные уровни сборной Украины - от U-16 до U-21.

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