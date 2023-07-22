Півзахисник Євген Смирний перейшов до Олександрії, проти якої свого часу дебютував у великому футболі.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Євгеном Смирним. Угода розрахована на три роки – до 31 травня 2026 року.

Олександрія оголосила про підписання вихованця Шахтаря

Євген є вихованцем академії київського Динамо. У 2017 році він дебютував за киян у 1/8 фіналу Кубка України проти Олександрії (3:2). Свій перший матч у Прем'єр-лізі Євген провів 26 вересня 2018 року проти Маріуполя.

Крім Динамо, Смирний виступав за Чорноморець, Зорю та Колос. Він пройшов усі юнацькі та молодіжні рівні збірної України – від U-16 до U-21.

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