Киевское Динамо сообщило новости из лазарета перед матчем против Бешикташа за выход в групповой турнир Лиги конференций.

Андрей Ярмоленко, который отправился на лечение в Сербию, точно не сыграет в Стамбуле против Бешикташа. У 33-летнего вингера диагностировано частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Срок восстановления Андрея пока неизвестен, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Владислав Кабаев и Александр Андриевский, которые тоже не попали в заявку на первый матч, готовы помочь команде. Оба уже тренируются в общей группе наравне с партнерами.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ – Динамо Киев состоится 31 августа в Стамбуле. Первый поединок завершился поражением "бело-синих" со счетом 2:3, а решающий гол подопечные Луческу пропустили уже в компенсированное время. Соответственно, чтобы сыграть осенью в еврокубках, Динамо нужно побеждать на выезде.

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