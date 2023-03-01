Полузащитник Решат Рамадани продолжит карьеру в киевском Динамо. 19-летний опорник, который может сыграть и в центре защиты, уже заявлен на УПЛ.

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Позже Динамо подтвердило переход новичка, который будет играть в команде Мирчи Луческу под 92-м номером. Transfermarkt указывает, что соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года, а сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

Македонец является воспитанником Шкендии, в первой команде которой дебютировал в 2021-м. С того времени Рамадани сыграл за Шкендию 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Также в активе Решата 2 поединка за молодежную сборную Северной Македонии.

Рамадани стал первым новичком Динамо в зимнее трансферное окно (без учета футболистов, вернувшихся из аренды). Недавно македонец играл против Динамо на сборах в Турции – этот спарринг завершился победой киевлян со счетом 1:0.

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