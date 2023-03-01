Півзахисник Решат Рамадані продовжить кар'єру в київському Динамо. 19-річний опорник, який може зіграти і в центрі захисту, вже заявлений на УПЛ.

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Пізніше Динамо підтвердило перехід новачка, який гратиме в команді Мірчі Луческу під 92-м номером. Transfermarkt вказує, що угода розрахована до 30 червня 2026 року. Сума трансферу склала 250 тисяч євро.

Македонець є вихованцем Шкендії, в першій команді якої дебютував у 2021-му. З того часу Рамадані зіграв за Шкендію 28 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист. Також в активі Решата 2 поєдинки за молодіжну збірну Північної Македонії.

Рамадані став першим новачком Динамо у зимове трансферне вікно (без урахування футболістів, які повернулися з оренд). Нещодавно македонець грав проти Динамо на зборах у Туреччині – той спаринг завершився перемогою киян з рахунком 1:0.

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