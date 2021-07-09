Илья Шкурин оставил свою подпись на контракте с киевским Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

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Боссы киевлян договорились с московским ЦСКА о годичной аренде белоруса. Кроме того, "бело-синие" будут иметь право первоочередного выкупа 21-летнего форварда. В 2019-м Илья в составе белорусского Энергетик-БГУ в местном чемпионате забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром сезона.

В прошлом сезоне РПЛ Шкурин провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.

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