Динамо офіційно підписало форварда російського ЦСКА
9 липня 23:09 - Читать на русском
Білоруський нападник Ілля Шкурін захищатиме кольори київського клубу.
Ілля Шкурін поставив свій підпис на контракті з київським Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Боси киян домовились з московським ЦСКА про річну оренду білоруса та матимуть право першочергового викупу 21-річного форварда. У 2019-му Ілля у складі білоруського Енергетик-БГУ в місцевому чемпіонаті забив 19 м'ячів і став найкращим бомбардиром сезону.
У минулому сезоні РПЛ Шкурін провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.
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