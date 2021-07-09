Ілля Шкурін поставив свій підпис на контракті з київським Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Боси киян домовились з московським ЦСКА про річну оренду білоруса та матимуть право першочергового викупу 21-річного форварда. У 2019-му Ілля у складі білоруського Енергетик-БГУ в місцевому чемпіонаті забив 19 м'ячів і став найкращим бомбардиром сезону.

У минулому сезоні РПЛ Шкурін провів 9 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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