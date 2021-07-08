"Он выразил свою позицию", – трансферная цель Динамо из России получил рекомендацию от экс-тренера УПЛ
Белорусский экс-тренер Карпат Олег Дулуб похвалил своего соотечественника Илью Шкурина.
"Самое главное преимущество Шкурина – это игрок со стержнем. У него есть свое мнение, которое он отстаивает. Плюс эти события, которые произошли у нас, в Беларуси. Он четко выразил свою позицию. В отличие от многих футболистов", – рассказал Дулуб для программы ТаТоТаке.
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По слухам, киевское Динамо ведет переговоры с ЦСКА по аренде нападающего Ильи Шкурина. В свое время футболист заявил, что не вернется в Беларусь, пока страной руководит самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
В прошлом сезоне РПЛ Шкурин провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами.
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