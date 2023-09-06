Динамо официально отпустило легионера за границу
11:55 - Читати українською
Полузащитник Динамо Кахим Перрис проведет сезон 2023/24 в чемпионате Азербайджана.
Динамо на своем официальном сайте сообщило об уходе Пэрриса в азербайджанский Сабах.
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Ямаец перебрался на правах аренды до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что Сабах будет иметь право выкупа Пэрриса.
Заметим, что Кахим присоединился к Динамо в сентябре 2022 года. В общем, он провел за киевлян 15 матчей, в которых отметился 3 ассистами.
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