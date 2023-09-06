Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про відхід Перріса в азербайджанський Сабах.

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Ямаєць перебрався на правах оренди до кінця поточного сезону. Раніше повідомлялось, що Сабах матиме право викупу Перріса.

Зауважимо, що Кахім приєднався до Динамо у вересні 2022 року. Загалом, він провів за киян 15 матчів, у яких відзначився 3 асистами.

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