Динамо офіційно відпустило легіонера за кордон
11:53 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Кахім Перріс проведе сезон 2023/24 у чемпіонаті Азербайджану.
Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про відхід Перріса в азербайджанський Сабах.
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Ямаєць перебрався на правах оренди до кінця поточного сезону. Раніше повідомлялось, що Сабах матиме право викупу Перріса.
Зауважимо, що Кахім приєднався до Динамо у вересні 2022 року. Загалом, він провів за киян 15 матчів, у яких відзначився 3 асистами.
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