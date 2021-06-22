Киевский клуб решил предоставить больше игровой практики Миккелу Дуэлунду. Хавбек отправился в аренду на просторы Бенилюкса.

Датский полузащитник стал частью нидерландского клуба Неймеген на правах аренды, сообщает официальный сайт Динамо.

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Контракт с Дуэлундом рассчитан на год – до конца сезона 2021/22. По условиям контракта, Неймеген также имеет право на первоочередной выкуп игрока. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего хавбека в один миллион евро.

Напомним, Миккел Дуэлунд перебрался в Динамо летом 2018-го из Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Всего в активе датчанина 26 матчей в бело-синей футболке, три гола и один ассист.

К слову, Неймеген в грядущем сезоне будет выступать в Эредивизи. Туда он пробрался через плей-офф, заняв 7-ю строчку во втором дивизионе.

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