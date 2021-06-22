Оба тренировочных сбора подопечные Мирчи Луческу проведут в Швейцарии, поэтому большинство соперников именно из этой страны. Однако киевляне таки смогли удивить несколькими громкими именами.

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На первый сбор Динамо отправится 28 июня, он продлится до 7 июля. За это время киевляне проведут четыре спарринга. Второй тренировочный сбор в Швейцарии начнется 10 июля и продлится до 20 июля, сообщает пресс-служба клуба.

Расписание матчей Динамо на летних сборах:

Динамо – Базель – 1 июля, 20:00

Динамо – Лозанна – 3 июля, 16:00

Динамо – Люцерн – 7 июля, 17:00

*соперник на игру 5 июля пока не известен

Динамо – Серветт – 10 июля

Динамо – Сьон – 14 июля

Динамо – Ніцца – 17 июля

Динамо – Атлетік Більбао – 20 июля

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