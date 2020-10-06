Румунський півзахисник Тудор Белуце став гравцем Динамо, повідомляє офіційний сайт київської команди.

Трансфер Белуце в Динамо під загрозою зриву – відома причина

21-річний футболіст, права на якого належать клубу англійської Прем'єр-ліги Брайтону, виступатиме за "біло-синіх" на правах оренди. Термін угоди – до кінця сезону 2020/21. В Динамо Белуце обрав собі ігровий номер 6.

Цікаво, що через 20 хвилин після оголошення про трансфер, офіційний сайт Динамо прибрав цю новину зі свого ресурсу.

Нагадаємо, контракт Тудора з Брайтоном чинний до літа 2022 року. Тransfermarkt оцінює футболіста у 3,6 млн євро. За основний склад "чайок" Белуце провів лише 1 матч, а також забив 1 гол в 11 матчах за команду U-23. Другу частину минулого сезону провів в оренді в Ден Гааг, відігравши 4 матчі. Також він провів 7 матчів у складі національної збірної Румунії.

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