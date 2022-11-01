География проведения матчей УПЛ имеет шанс расшириться уже в эти выходные.

Поединок между Черноморцем и Динамо в воскресенье могут провести в Одессе, информирует Динамомания.

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Исполком УАФ определил только 4 региона как разрешенные для проведения матчей – Киев и область, Львовский и Закарпатский. В остальных областях требуется подтверждение местных военных администраций. Черноморец настроен получать такое разрешение и принимать Динамо на родном стадионе. На сайте УПЛ именно одесская арена указана местом проведения поединка.

По информации источника, Динамо также готовится к такому сценарию. После игры Лиги Европы против Фенербахче в Кракове киевляне переберутся в Кишинев, а оттуда в Одессу (200 км).

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