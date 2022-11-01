Поєдинок між Чорноморцем і Динамо в неділю можуть провести в Одесі, інформує Динамоманія.

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Виконком УАФ визначив лише 4 регіони як дозволені для проведення матчів – Київ та область, Львівський та Закарпатський. У решті областей потрібне підтвердження місцевих військових адміністрацій. Чорноморець налаштований отримувати такий дозвіл і приймати Динамо на рідному стадіоні. На сайті УПЛ саме одеська арена зазначена місцем проведення поєдинку.

За інформацією джерела, Динамо також готується до такого сценарію. Після гри Ліги Європи проти Фенербахче у Кракові кияни переберуться до Кишинева, а звідти до Одеси (200 км).

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