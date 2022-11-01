"Я видел, как футболисты относятся к Луческу": защитник Динамо оценил шансы румына вырваться из кризиса
Центрбек Динамо Кристиан Биловар, выступающий сейчас за АЕЛ на правах аренды, полностью доверяет квалификации Мирчи Луческу.
"Такой великий тренер, как Мистер Луческу, обязательно выведет команду из этой черной полосы. Если команда подвергается критике – ей помогает тренер, если критикуют тренера – ему помогает команда.
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Я уверен, что Динамо сейчас работает вместе как никогда. Я лично был на тренировочном сборе первой команды и видел, как футболисты относятся к этому тренеру. Уверен, что с тем уважением, которое есть у ребят к Мистеру, ему скоро удастся вытащить их из этой черной полосы", – заверил Беловар в интервью пресс-службе Динамо.
Напомним, "бело-синие" уже упустили шансы на еврокубковую весну, а в чемпионате Украины идут лишь восьмыми, отставая от СК Днепр-1 на 12 очков и на 7 от Шахтера.