"Такой великий тренер, как Мистер Луческу, обязательно выведет команду из этой черной полосы. Если команда подвергается критике – ей помогает тренер, если критикуют тренера – ему помогает команда.

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Я уверен, что Динамо сейчас работает вместе как никогда. Я лично был на тренировочном сборе первой команды и видел, как футболисты относятся к этому тренеру. Уверен, что с тем уважением, которое есть у ребят к Мистеру, ему скоро удастся вытащить их из этой черной полосы", – заверил Беловар в интервью пресс-службе Динамо.

Напомним, "бело-синие" уже упустили шансы на еврокубковую весну, а в чемпионате Украины идут лишь восьмыми, отставая от СК Днепр-1 на 12 очков и на 7 от Шахтера.

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