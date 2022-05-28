"Киевское Динамо поддерживает инициативу проведения следующего сезона УПЛ на территории Украины. Мы обсуждали этот вопрос на встрече, как и проведение турнира среди юношеских команд.

Позиция Динамо очень проста – при четком протоколе безопасности наши команды примут участие в национальных чемпионатах в Украине. Для нас это не проблема, мы готовы играть и в Киеве, и других городах страны. Любые спекуляции на тему того, что Динамо хочет играть за границей, безосновательны. Для нас приоритет – Украина, но ситуация такова, что далеко не все зависит от самих клубов.

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Сейчас мы планируем начать подготовку к сезону на нашей клубной базе. Как будет дальше – никто не может сказать. Если вопрос безопасности не будет закрыт, наши команды проведут подготовку за рубежом, но в любом случае мы ориентируемся на старт сезона в Украине. Мы надеемся, что будет разработан четкий механизм проведения турнира, который позволит всем командам нормально подготовиться к сезону и выступать на родной земле. Динамо будет активно участвовать во всех дискуссиях, мы готовы предоставить наш клубный стадион для проведения матчей.

Руководство клуба позаботилось, чтобы инфраструктура стадиона Динамо имени Валерия Лобановского поддерживалась в полном порядке, и мы готовы использовать все мощности клуба для проведения чемпионата. Сейчас очень важно сохранять единство и совместными усилиями найти возможность проведения сезона 2022/2023. Мы готовы играть там, где будет безопасно для команды и всех, кто связан с проведением национальных чемпионатов", – цитирует Мохника официальный сайт Динамо.

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